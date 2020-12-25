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В МИД опровергли заявление Лукашенко о "тоннах оружия из Украины у террористов"

Новина українською → Киев, Пятница 25 декабря 2020 19:17
В МИД опровергли заявление Лукашенко о "тоннах оружия из Украины у террористов" Фото: Министерство иностранных дел Украины (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Заявления Александра Лукашенко о перевозке оружия "террористами" через Украину не соответствуют действительности. И являются частью привычной риторики непризнанного президента Беларуси.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он отметил, что Украина осуждает терроризм в любых проявлениях и не является врагом Беларуси.

"Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра о «оружие из Украины», четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси. Осуждаем терроризм в любых его проявлениях", - сказал спикер МИД.

Сегодня белорусские спецслужбы задержали "террористическую группу" Николая Автуховича. Они, по словам Лукашенко, готовили теракты по всей Беларуси. Эти "террористы" якобы везли тонны оружия через территорию Украины.

Напомним, недавно в Комитете госбезопасности Белоруссии заявили о подготовке к "горячей войне" в стране. В КГБ подчеркнули, что страна оказалась на "разломе" в геополитической борьбе.

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