ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кулеба: КСУ поставил Украину на край пропасти в вопросе безвиза, но это позади

Новина українською → Украина, Понедельник 07 декабря 2020 11:47
Кулеба: КСУ поставил Украину на край пропасти в вопросе безвиза, но это позади Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Юлия Струк

Конституционный суд своим решением поставил Украину на край пропасти в вопросе безвизового режима с Европейским союзом. Однако наша страна уже отошла от края этой пропасти.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина.

"В день провозглашения решения Конституционного суда КСУ действительно поставил Украину своим решением на край пропасти, внизу которой было написано "потеря безвиза". И пальцы уже висели над пропастью", - отметил Кулеба.

Однако это уже позади благодаря ряду решений руководства страны.

"Благодаря решению президента, СНБО и Кабмина, Украина отошла от края этой пропасти. Но если ситуация не будет исправлена, и негативные последствия решения КСУ не будут систематически преодолены, все эти проблемы могут быть констатированы в следующем отчете Еврокомиссии о функционировании безвиза", - сказал глава МИД.

Он отметил, что Украина ранее передала национальный доклад относительно выполнения условий по либерализации визового режима.

"Сейчас ждем реакции партнеров. Но даже их возможная констатация, которой, я уверен, удастся избежать, не была бы потерей безвиза, потому что решение о лишении безвиза - это политическое решение. Могу заверить, что президент Украины абсолютно настроен не допустить такого сценария", - заявил Кулеба.

Напомним, в начале ноября замруководителя Офиса президента Игорь Жовква рассказал, что по состоянию на сейчас угрозы безвизовому режиму с ЕС нет. Вопрос, который возник после решения КСУ по декларированию, был снят.

Как писало РБК-Украина, 27 октября КСУ отменил ответственность за недостоверное декларирование.

После этого Кулеба заявил о возможности потери безвиза с ЕС из-за решения КСУ.

В то же время в "Слуге народа" заявляли об отсутствии сигналов от международных партнеров об отмене безвиза с Евросоюзом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Евросоюз Конституционный суд Украины Дмитрий Кулеба Безвиз
NEWS
Кулеба рассказал, когда для Украины откроют границы ЕС
Милан Лелич, Анастасия Рокитна Кулеба рассказал, когда для Украины откроют границы ЕС
DAILY
Дмитрий Кулеба: Мы не останемся в конце мировой очереди на вакцину
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Мы не останемся в конце мировой очереди на вакцину