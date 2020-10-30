Кулеба заявил о вероятности потери безвиза с ЕС в случае продолжения конституционного кризиса
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение Конституционного суда может повлиять на безвизовый режим с ЕС. Однако сейчас безвиз защищен.
Такое заявление он сделал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
По словам Кулебы, решительные шаги президента, СНБО и правительства, показали украинским партнерам, что решение КСУ, которое демонтирует антикоррупционную инфраструктуру, найдет сопротивление у власти.
"По состоянию на сейчас безвиз защищен, но если не будет найдено системное решение проблемы, которую КСУ создал своим решением, пострадает не только безвиз. Мы потеряем поддержку кучи стран, с которыми у нас самые большие объемы торговли, которые больше всего поддерживают украинские реформы, которые поддерживают нас в борьбе с российской агрессией", - сказал Кулеба.
Он также отметил, что вчера были приняты временные решения для того, чтобы спасти ситуацию.
Ранее глава Минюста заявил, что то, что сейчас происходит в Украине, безусловно, является конституционным кризисом.
Напомним, в политической партии "Слуга народа" назвала три пути выхода из конституционного кризиса в Украине.
Кстати, в новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии попытались найти ответы на важные для украинцев вопросы. В частности, Дмитрий Кулеба, Арсений Яценюк, Ярослав Юрчишин, Анастасия Радина и другие обсуждали, кто и почему лишил украинцев права знать о состоянии чиновников и какие последствия для государства будут иметь последние решения Конституционного Суда. А также, конечно, грозит ли нашей стране потеря безвиза.
"Свобода слова Савика Шустера" от 30 октября 2020 года
Напомним, в предыдущем выпуске программы, вице-премьер-министр Алексей Резников назвал условие проведения местных выборов на Донбассе. Также политик прокомментировал позицию белорусской оппозиционерки Вероники Цепкало относительно Крыма, Донбасса и России.
Резников ответил Веронике Цепкало
25 октября в ток-шоу главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина рассказал об особенностях местных выборов 2020 года.
Сергей Щербина рассказал о местных выборах 2020
Также на программе Шустера журналист Дмитрий Гордон резко высказался о президентском опроса, который проводили волонтеры во время местных выборов.
Дмитрий Гордон рассказал, как принял участие в президентском опросе
Высказался о выборах и Александр Турчинов. В частности, экс-глава СНБО считает, что эти выборы были "противостоянием проукраинских сил и коллаборационистов-капитулянтов".
Турчинов о том, не показывают ли результаты выборов, что нет единства народа