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Меркель назвала исламский терроризм общим врагом для всех

Автор: Анастасия Рокитна

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родным погибших в результате теракта в Вене. Она также пожелала всем раненым скорейшего выздоровления.

Заявление разместил в Twitter официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Исламский терроризм - наш общий враг. Борьба против этих убийц и их подстрекателей - наша общая борьба", - говорится в заявлении.

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене "ужасным террористическим нападением".

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Отметим, во время стрельбы у синагоги в центре Вены неизвестные захватили в заложники посетителей ресторана в другом районе австрийской столицы.

Министерство внутренних дел Австрии подтвердило гибель четырех человек в результате теракта в Вене. Еще 17 человек пострадали.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрельба в Вене является терактом.

Также РБК-Украина писало, что джихадисты заявили о своей причастности к нападениям в Вене.

Кроме того, на днях в Ницце вооруженный ножом мужчина напал на людей вблизи церкви.

Помимо теракта в Ницце, во Франции предотвратили еще несколько нападений, в частности, в Авиньоне, Лионе и пригороде Парижа. В стране объявили максимальный уровень террористической угрозы, будет усилена охрана школ и церквей.

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