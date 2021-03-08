UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Мендель о санкциях США против Коломойского: думаю, это начало

Автор: Артур Родивилов

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского считает, что санкции, которые США ввели против украинского бизнесмена Игоря Коломойского, - это только начало. Юлия Мендель призвала ждать других новостей по этой теме.

Об этом она заявила в интервью Алесе Бацман.

Мендель не подтвердила, но и не опровергла возможности выдачи Украиной Игоря Коломойского, если со стороны США поступит соответствующий запрос.

"Санкция является больше символической и показывает, что у них есть доказательства его коррупции, поскольку там звучит четко слово "коррупция". Я думаю, что это не конец. Думаю, это начало", - сказала Мендель.

Она напомнила, что в Украине трем бывшим топ-менеджерам "ПриватБанка", который ранее принадлежал Коломойскому, объявили подозрение в растрате 137 млн гривен.

Она также ответила "посмотрим" на вопрос ведущей о возможности введения украинских санкций в отношении Коломойского.

Мендель добавила, что за последние два года, по трем известным людям в Украине "был нанесен удар". Речь идет о нардепе и куме президента России Викторе Медведчуке, бизнесменах Дмитрие Фирташе и Игоре Коломойском.

Напомним, 5 марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении санкций против олигарха Коломойского. В Госдепе США обвинили Коломойского в якобы коррупции.

Как писало РБК-Украина, в список американских санкций попала и семья Коломойского.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ПриватБанкИгорь Коломойский
Читайте также
Борьба с олигархами: у Зеленского поблагодарили США после санкций против Коломойского
Семья Коломойского тоже попала под санкции США
Прогноз погоды