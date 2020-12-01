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В Киеве протестуют под Радой, полиция перешла на усиленный режим работы

Новина українською → Киев, Вторник 01 декабря 2020 09:40
В Киеве протестуют под Радой, полиция перешла на усиленный режим работы Фото: протест под Радой (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 1 декабря, в Киеве под стенами Верховной рады проходит акция протеста предпринимателей. Полиция перешла на усиленный режим работы.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Акция протеста SaveФОП организована "Союзом защиты предпринимателей". Основные требования - принятие парламентом законопроектов об упрощенной системе налогообложения малого и среднего бизнеса, а также отмена введение фискальных кассовых аппаратов.

Фото: протест под Радой (РБК-Украина)

В полиции Киева сообщили, что на усиленный режим службы были переведены работники столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии, полиция диалога, взрывотехники и представители других структурных подразделений системы Министерства внутренних дел.

"Полицейские проводят с участниками мероприятий превентивную разъяснительную работу, чтобы не допустить каких-либо правонарушений и обеспечить мирное проведение мероприятий", - сообщили в полиции.

Также в полиции отметили, что в связи с протестом возможны ограничение дорожного движения отдельными центральными улицами Киева, в том числе и на улице Грушевского.

Отметим, во время прошлой акции протеста предпринимателей 17 ноября под Радой произошли столкновения с полицией.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФОПов.

Также сообщалось, что парламенту рекомендовали включить в повестку дня законопроект, предусматривающий выплаты компенсаций ФОПам на время карантина.

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