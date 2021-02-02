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Маас о Байдене: США будут более активными в урегулировании конфликта в Украине

Новина українською → Берлин, Вторник 02 февраля 2021 16:52
Маас о Байдене: США будут более активными в урегулировании конфликта в Украине Фото: Хайко Маас (flickr.com/spdde)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что новая администрация США будет более активной в вопросах Украины. По его мнению, об этом свидетельствует недавняя беседа президентов США и России.

Об этом шла речь на пресс-конференции "Европа-2021", которую организовали немецкие СМИ.

По словам Мааса, администрация Дональда Трампа не имела особого интереса к вопросам урегулирования конфликта между Украиной и Россией.

"Тот факт, что во время телефонного разговора с президентом Путиным Джо Байден поднял тему Украины, уже можно считать, что США будут действовать более активно, чем до этого", - пояснил он.

Министр выразил надежду, что американский вклад поможет Германии и Франции, которые являются посредниками в урегулировании конфликта, постепенно реализовать уже договоренные вещи.

Напомним, недавно Байден провел первую телефонную беседу с Путиным после вступления в должность президента. Во время беседы лидер США прямо заявил о российской агрессии в Украине, однако в Кремле с этим не согласны.

Кроме того, недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал возможность присоединения США к нормандскому формату переговоров. Он отметил, что для этого нужно согласие всех сторон.

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