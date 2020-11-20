Лукашенко заявил о наличии центра американских спецслужб в Киеве

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в Киеве якобы действует центр американских спецслужб. Наличие такого центра, по его словам, подтвердила разведка.

Об этом он заявил на встрече с работниками завода "Гомсельмаш", передает БЕЛТА.

В частности, Лукашенко пожаловался, что его режим "сейчас терзают".

"Начали с "блицкрига", цветочки и прочее, радикализация, забастовки. Не пошли рабочие. А что делать, а как поддержать протестные настроения, как дальше двигаться? Дворовые территории", - отметил он.

Он также назвал дворовые территории возможными очагами гражданской войны весной 2021 года. Кроме того, он подчеркнул, что против него работают мощнейшие спецслужбы мира.

"США - они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят - умные, талантливые, способные люди", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз начал подготовку третьего пакета санкций против Беларуси.

Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Брюссель больше не выделит ни одного евро правительству Лукашенко. А все финансирование передадут гражданскому обществу Беларуси.