Лукашенко: я в своей стране абсолютно никого не боюсь

Президент Беларуси Александр Лукашенко "никого не боится" в своей стране. Он в очередной раз повторил, что готов защищать ее с оружием в руках.

Об этом он заявил на встрече со студентами, передает БЕЛТА.

По его словам, в Совете Республики не верили, что из-за протестов в Беларуси Лукашенко будет встречаться со студентами.

"Слушайте, вы должны учесть одно обстоятельство: я в своей стране абсолютно никого не боюсь", - заявил он.

Он также отметил, что ему не стыдно за свои поступки.

"Да, я не святой. Невозможно проработать президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не допустить ошибки. Но системных ошибок мы с вами не допустили", - добавил Лукашенко.

Кроме того, он заявил студентам, что создал государство якобы на "окровавленном куске разрушенной империи".

Напомним, ранее Александр Лукашенко объявил о введение цензуры в социальных сетях на территории Беларуси. По его мнению, мир рано или поздно к этому сам придет. Он добавил, что мессенджеры и соцсети "могут привести к планетарной революции".

Он также объяснил свою тайную инаугурацию тем, что накануне церемонии якобы готовились провокации. Отметим, его инаугурация прошла неожиданно, поскольку вообще не была анонсирована.