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Поступил, как сумел: Лукашенко объяснил тайную инаугурацию

Новина українською → Минск, Пятница 29 января 2021 11:12
Поступил, как сумел: Лукашенко объяснил тайную инаугурацию Фото: Александр Лукашенко (kremlin ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил тайную инаугурацию. Он рассказал о якобы готовящейся провокации накануне этого события.

Об этом он заявил на встрече со студентами, сообщает tut.by.

По его словам, во время его инаугурации готовились устроить провокацию и бросить "коктейль Молотова" в автобус с депутатами.

"Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно. Никто б не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось?! И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел", - заявил он.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что готов защищать Беларусь на танке, боевой машине пехоты (БМП) и с автоматом в руках. По его словам, это конституционные обязанности президента.

Как известно, с августа 2020 года в Беларуси проходят масштабные протесты, где люди требуют отставки Лукашенко.

Отметим, в августе 2020 года в разгар протестов против Лукашенко в Беларуси он появился в своей резиденции в военной форме и с автоматом.

Позже он объяснил свое появление с автоматом намерением показать, что не собирается бежать от протестующих.

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