Лукашенко: я в своїй країні абсолютно нікого не боюся

Президент Білорусі Олександр Лукашенко "нікого не боїться" у своїй країні. Він вкотре повторив, що готовий захищати її зі зброєю в руках.

Про це він заявив на зустрічі зі студентами, передає БЕЛТА.

За його словами, в Раді Республіки не вірили, що через протести у Білорусі Лукашенко буде зустрічатися зі студентами.

"Слухайте, ви повинні врахувати одну обставину: я в своїй країні абсолютно нікого не боюся", - заявив він.

Він також зазначив, що йому не соромно за свої вчинки.

"Так, я не святий. Неможливо опрацювати президентом більше чверті століття і десь не оступитися, не допустити помилки. Але системних помилок ми з вами не допустили", - додав Лукашенко.

Крім того, він заявив студентам, що створив державу нібито на "закривавленому шматку зруйнованої імперії".

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко оголосив про введення цензури в соціальних мережах на території Білорусі. На його думку, світ рано чи пізно до цього сам прийде. Він додав, що месенджери і соцмережі "можуть призвести до планетарної революції".

Він також пояснив свою таємну інавгурацію тим, що напередодні церемонії нібито готувалися провокації. Відзначимо, його інавгурація відбулася несподівано, оскільки взагалі не була анонсована.