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Лукашенко не исключает свое отстранение от власти: подсказываю один путь

Новина українською → Минск, Вторник 24 ноября 2020 12:42
Лукашенко не исключает свое отстранение от власти: подсказываю один путь Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает свое отстранение от власти. По его мнению, для этого существует единственный путь.

Об этом он заявил на церемонии вручения верительных грамот иностранным послам, передает БЕЛТА.

В частности, Лукашенко заявил, что президента Беларусь реально отстранить от власти.

"Подсказываю путь, он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской Конституции", - отметил он.

По его словам, вопрос отстранение от власти якобы "будоражит головы" западных дипломатов и беглых оппозиционеров.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что западные страны готовы якобы подключить Российскую Федерацию для его свержения. В то же время он подчеркнул, что не понимает, как это может быть осуществлено.

Также он заявлял, что народ замкнулся на его полномочиях и он готов передать 70-80% своих функций другим органам власти. Лукашенко подчеркнул, что для этого "не надо ломать конституцию".

Отметим, в Беларуси уже четвертый месяц продолжаются массовые протесты после режима Лукашенко. Они начались после очередных выборов, которые демократические страны считают сфальсифицированными.

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