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Беларусь хочет неконфликтного диалога с другими странами, - Лукашенко

Новина українською → Минск, Вторник 24 ноября 2020 10:10
Беларусь хочет неконфликтного диалога с другими странами, - Лукашенко Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна очень заинтересована в неконфликтном сотрудничестве с другими странами. Он исключает политическое давление.

Об этом он заявил сегодня на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран, передает БелТА.

По словам Лукашенко, Беларусь придерживается принципов открытости, порядочности и равноправия в диалоге с партнерами.

"С учетом своей непростой истории и геополитического положения наша страна очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными", - заявил он.

Напомним, Евросоюз расширит санкции против Беларуси на компании и предпринимателей, которые поддерживают режим Лукашенко.

Кроме того, ранее Канада и Великобритания ввели санкции против Лукашенко, его сына Виктора и еще девяти чиновников. Также Латвия, Литва и Эстония расширили санкционный список против белорусских чиновников.

Добавим, что власти Беларуси подготовили санкционный список против ЕС.

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