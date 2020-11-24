Беларусь хочет неконфликтного диалога с другими странами, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна очень заинтересована в неконфликтном сотрудничестве с другими странами. Он исключает политическое давление.

Об этом он заявил сегодня на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран, передает БелТА.

По словам Лукашенко, Беларусь придерживается принципов открытости, порядочности и равноправия в диалоге с партнерами.

"С учетом своей непростой истории и геополитического положения наша страна очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными", - заявил он.

Напомним, Евросоюз расширит санкции против Беларуси на компании и предпринимателей, которые поддерживают режим Лукашенко.

Кроме того, ранее Канада и Великобритания ввели санкции против Лукашенко, его сына Виктора и еще девяти чиновников. Также Латвия, Литва и Эстония расширили санкционный список против белорусских чиновников.

Добавим, что власти Беларуси подготовили санкционный список против ЕС.