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Лукашенко не виключає своє відсторонення від влади: підказую один шлях

Новость на русском → Мінськ, Вівторок 24 листопада 2020 12:42
Лукашенко не виключає своє відсторонення від влади: підказую один шлях Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко не виключає своє відсторонення від влади. На його думку, для цього існує єдиний шлях.

Про це він заявив на церемонії вручення вірчих грамот іноземним послам, передає БЕЛТА.

Зокрема, Лукашенко заявив, що президента Білорусі реально відсторонити від влади.

"Підказую шлях, він один, інших немає: тільки білоруський народ це зможе зробити на підставі тих законів, які сьогодні існують, і білоруської Конституції", - зазначив він.

За його словами, питання відсторонення від влади нібито "розбурхує голови" західних дипломатів та втікачів-опозиціонерів.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що західні країни готові нібито підключити Російську Федерацію для його повалення. У той же час він підкреслив, що не розуміє, як це може бути здійснено.

Також він заявляв, що народ замкнулося на його повноваженнях і він готовий передати 70-80% своїх функцій іншим органам влади. Лукашенко підкреслив, що для цього не треба ламати конституцію".

Зазначимо, у Білорусі вже четвертий місяць тривають масові протести після режиму Лукашенка. Вони почалися після чергових виборів, які демократичні країни вважають сфальсифікованими.

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