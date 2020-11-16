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Лукашенко готов передать 70-80% полномочий другим госструктурам

Новина українською → Минск, Понедельник 16 ноября 2020 11:02
Лукашенко готов передать 70-80% полномочий другим госструктурам Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что народ замкнулся на его полномочиях. По его словам, чтобы передать часть полномочий президента, "Конституцию ломать не надо".

Об этом сообщает БелТА.

Он готов рассмотреть законопроект, который подготовит парламент по этому вопросу.

"Мы недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов на 70-80% полномочия президента передать парламенту, правительству, другим структурам, Конституцию ломать не надо. Поэтому все вопросы, которые вы вынесли на сотне страниц президенту, лежат в плоскости парламента и правительства", - заявил он.

Напомним, 25 октября вышел срок ультиматума белорусской оппозиции, в котором Александра Лукашенко призывали сложить полномочия. В итоге с 26 октября в Беларуси объявили народную забастовку. При этом с самого утра понедельника силовики начали задержания и разгон протестующих. За первый день новой забастовки задержали более 300 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что Лукашенко заявил о новой тактике в отношении протестующих.

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