"Локдаун не отменим": в Кабмине отреагировали на протест ФОПов в Киеве

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко отреагировал на акции протеста движения SaveФОП. Отменить локдаун по требованию протестующих не удастся.

Об этом он заявил в эфире "Сниданку з 1+1".

По его словам, с 1 января должны были вступить в действие многие жесткие ограничения для бизнеса, но их перенесли во времени на год, кроме рисковых групп товаров.

"В Украине ФОП стали большой частью экономики. Мы с пониманием относимся к предпринимателям, проводим с ними консультацию. Министерство экономики активно участвует в разработке изменений об отсрочке обязательного применения регистраторов расчетных операций (РРО) плательщиками единого налога, которые были приняты", - заявил он.

По его словам, в правительстве ведут диалог и встречи с представителями ассоциаций, которые представляют ФОПов.

"Смотрите, отменить локдаун невозможно. Как мы видим, локдаун идет по всем странам и он идет в более жесткой форме, чем у нас", - отметил он.

Напомним, вчера акция протеста ФОПов началась под Радой, потом митингующие пошли на Банковую, а уже оттуда на Майдан, где развернули палаточный городок.

Вечером силовики попытались демонтировать установленные на Майдане палатки. В результате возникли столкновения. Сначала было известно о как минимум двух пострадавших.

Также полиция сообщала о 40 пострадавших правоохранителей.