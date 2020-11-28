ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На лабораторное оборудование для борьбы с COVID-19 направят 556 млн гривен

Новина українською → Украина, Суббота 28 ноября 2020 09:02
На лабораторное оборудование для борьбы с COVID-19 направят 556 млн гривен Фото: тест на коронавирус (УНИАН)
Автор: Юлия Струк

В субботу, 28 ноября, вступил в силу закон внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год. Документ разблокировал возможность заимствовать дополнительные 556,6 млн гривен на закупку лабораторного оборудования для борьбы с COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Вчера документ обнародовали в издании "Голос Украины". Он вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Этот закон разблокирует возможность получения средств от Международного банка реконструкции и развития для реализации проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

Пояснительная записка гласит, что годовые плановые назначения на 2020 год для проекта предлагают увеличить на 556,6 млн гривен.

Ранее в комитете по вопросам здоровья нации указанные средства планируют потратить на закупку лабораторного оборудования, расходных материалов, тест-систем и холодильного оборудования для лабораторных центров в рамках борьбы с COVID-19.

Напомним, данный проект закона Верховная рада одобрила в начале ноября.

Как писало РБК-Украина, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что на следующей неделе станет известно, необходим ли полный локдаун в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Коронавирус Закон
NEWS
СНБО подготовит решение по Донбассу
РБК-Украинаинформационное агентство СНБО подготовит решение по Донбассу
DAILY
Стратегия-2024. Почему Трамп не признает поражение на выборах в США
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Стратегия-2024. Почему Трамп не признает поражение на выборах в США