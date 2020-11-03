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Рада направила 556 млн гривен на лабораторное оборудование для борьбы с COVID-19

Новина українською → Украина, Вторник 03 ноября 2020 15:34
Рада направила 556 млн гривен на лабораторное оборудование для борьбы с COVID-19 Фото: врач (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада одобрила законопроект №3040а о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год. Нардепы разблокировали возможность заимствовать дополнительные 556,6 млн гривен на закупку лабораторного оборудования для борьбы с COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 296 народных депутатов.

Председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования нардеп Михаил Радуцкий заявил, что документ разблокирует возможность получения средств от Международного банка реконструкции и развития для реализации проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

Пояснительная записка гласит, что годовые плановые назначения на 2020 год для проекта предлагают увеличить на 556,6 млн гривен.

Радуцкий отметил, что указанные средства планируют потратить на закупку лабораторного оборудования, расходных материалов, тест-систем и холодильного оборудования для лабораторных центров в рамках борьбы с COVID-19.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вторую волну коронавируса легко пройти невозможно. По его словам, ситуация превращается из сложной в катастрофическую.

Как писало РБК-Украина, в Минздраве также заявили, что при 20 тысячах больных COVID-19 в сутки в Украине введут полный локдаун. При таком числе новых заболеваний заполнятся все больничные койки.

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