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На лабораторне обладнання для боротьби з COVID-19 направлять 556 млн гривень

Новость на русском → Україна, Субота 28 листопада 2020 09:02
На лабораторне обладнання для боротьби з COVID-19 направлять 556 млн гривень Фото: тест на коронавірус (УНІАН)
Автор: Юлія Струк

У суботу, 28 листопада, набув чинності закон внесення змін до державного бюджету на 2020 рік. Документ розблокував можливість запозичувати додаткові 556,6 млн гривень на закупівлю лабораторного обладнання для боротьби з COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Вчора документ оприлюднили в газеті "Голос України". Він набрав чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Цей закон розблокує можливість отримання коштів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту "Покращення охорони здоров'я на службі у людей".

Пояснювальна записка свідчить, що річні планові призначення на 2020 рік для проекту пропонують збільшити 556,6 млн гривень.

Раніше в комітеті з питань здоров'я нації зазначені кошти планують витратити на закупівлю лабораторного обладнання, витратних матеріалів, тест-систем та холодильного обладнання для лабораторних центрів в рамках боротьби з COVID-19.

Нагадаємо, даний проект закону Верховна рада схвалила на початку листопада.

Як писало РБК-Україна, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що на наступному тижні стане відомо, чи необхідний повний локдаун в Україні.

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