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Кулеба о плане Б по Донбассу: не знаю, когда наступит момент

Автор: Милан Лелич

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не знает, когда власти смогут перейти к так называемому плану Б по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Но он знает, от чего это зависит.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

"Отвечу максимально корректно: я не знаю, когда наступит этот момент", - ответил Кулеба на вопрос о том, когда Украина достанет из ящика план Б.

Он также отметил, что это зависит от успехов по нынешнему треку, в рамках которого Украина добивается вывода российских войск и поэтапной реинтеграции территорий.

Напомним, ранее советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что ключевой идеей плана Б по Донбассу является введение миротворческого контингента. По его словам, украинская сторона уже нашла способ обеспечить этот вариант.

Также ранее спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау заявила, что переговоры по мирному плану не продвигаются из-за разногласий сторон. Она считает, что им нужно проявить готовность к компромиссам.

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