Кулеба про план Б щодо Донбасу: не знаю, коли настане момент

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не знає, коли влада зможе перейти до так званого плану Б щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Але він знає, від чого це залежить.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Відповім максимально коректно: я не знаю, коли настане цей момент", - відповів Кулеба на питання про те, коли Україна дістане з ящика план Б.

Він також зазначив, що це залежить від успіхів за нинішнім треком, в рамках якого Україна домагається виведення російських військ і поетапної реінтеграції територій.

Нагадаємо, раніше радник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович заявив, що ключовою ідеєю плану Б по Донбасу є введення миротворчого контингенту. За його словами, українська сторона вже знайшла спосіб забезпечити цей варіант.

Також раніше спецпредставник ОБСЄ Хайді Грау заявила, що переговори з мирного плану не просуваються через розбіжності сторін. Вона вважає, що їм треба проявити готовність до компромісів.