UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кулеба отреагировал на высказывание премьера Словакии о Закарпатье

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на высказывание премьера Словакии Игоря Матовича о Закарпатье. По его словам, подобные заявления портят дружеские отношения между странами.

Об этом он написал в Twitter.

Кулеба раскритиковал словацкого премьера за шутку о том, что он пообещал России украинское Закарпатье за вакцину от коронавируса.

"Пусть обменяет на несколько регионов Словакии. Жаль, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией", - заявил министр.

Напомним, сегодня премьер-министр Словакии, комментируя закупку российской вакцины от коронавируса, отличился некорректной шуткой об Украине, сказав, что "пообещал" Москве отдать украинское Закарпатье.

Как писало РБК-Украина, в Словакии разгорелся политический кризис после закупки российской вакцины "Спутник V". Две партии уже заявили о возможности выхода из правящей коалиции, что может привести к досрочным парламентским выборам в Словакии.

Добавим, первую партию российской вакцины Словакия получила на этой неделе. Словакия не дождалась, пока эту вакцину зарегистрируют в Европейском союзе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияСловакияДмитрий КулебаЗакарпатская область
Читайте также
Словакия ввела комендантский час
В Словакии политический кризис из-за "Спутника V": правительство на грани распада
Прогноз погоды