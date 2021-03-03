Кулеба відреагував на висловлювання прем'єра Словаччини про Закарпаття

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на висловлювання прем'єра Словаччини Ігора Матовича про Закарпаття . За його словами, подібні заяви псують дружні відносини між країнами.

Про це він написав у Twitter .

Кулеба розкритикував словацького прем'єра за жарт про те, що він пообіцяв Росії українське Закарпаття за вакцину від коронавірусу.

"Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини. Прикро, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем’єр псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною", - заявив міністр.