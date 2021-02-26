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Кулеба о Донбассе: чтобы сдвинуть дело с места, нужна нормандская встреча

Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан обсудили функционирование нормандского формата. Кулеба поблагодарил представителя Франции за поддержку Украины.

Об этом он заявил на совместном брифинге с главой французского ведомства.

По его словам, лучшей иллюстрацией состояния исполнения решения нормандского саммита 2019 года является открытие пунктов пропуска в Счастье и Золотом.

"Украина сделала все, и открыла эти пункты пропуска. Но они остаются все еще закрытыми с той стороны. Мы убеждены, для того, чтобы сдвинуть дело с места, нужен саммит "нормандской четверки", - заявил Кулеба.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил за присоединение президента США Джо Байдена к переговорам о ситуации в Украине. Но это не значит, что хотят "поставить крест" на нормандском формате.

Ранее Владимир Зеленский заявил о стагнации нормандского процесса.

По словам посла Франции, нормандский формат не достиг всех целей, но он еще существует.

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Новости Украины Дмитрий КулебаНормандский формат
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