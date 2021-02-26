ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кулеба о Донбассе: чтобы сдвинуть дело с места, нужна нормандская встреча

Новина українською → Киев, Пятница 26 февраля 2021 14:06
Кулеба о Донбассе: чтобы сдвинуть дело с места, нужна нормандская встреча Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан обсудили функционирование нормандского формата. Кулеба поблагодарил представителя Франции за поддержку Украины.

Об этом он заявил на совместном брифинге с главой французского ведомства.

По его словам, лучшей иллюстрацией состояния исполнения решения нормандского саммита 2019 года является открытие пунктов пропуска в Счастье и Золотом.

"Украина сделала все, и открыла эти пункты пропуска. Но они остаются все еще закрытыми с той стороны. Мы убеждены, для того, чтобы сдвинуть дело с места, нужен саммит "нормандской четверки", - заявил Кулеба.

Вживую из Парижа: совместная пресс-конференция министров иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и Франции Жана-Ива Ле Дриана по итогам переговоров.

Posted by Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine on Friday, February 26, 2021

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил за присоединение президента США Джо Байдена к переговорам о ситуации в Украине. Но это не значит, что хотят "поставить крест" на нормандском формате.

Ранее Владимир Зеленский заявил о стагнации нормандского процесса.

По словам посла Франции, нормандский формат не достиг всех целей, но он еще существует.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Дмитрий Кулеба Нормандский формат
NEWS
Крым, предатели и санкции. Зачем Зеленский созвал СНБО
Крым, предатели и санкции. Зачем Зеленский созвал СНБО
DAILY
Верность присяге. Как сложилась судьба военных, переживших оккупацию Крыма
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Верность присяге. Как сложилась судьба военных, переживших оккупацию Крыма