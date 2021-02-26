Кулеба про Донбас: щоб зрушити справу з місця, потрібна нормандська зустріч
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його французький колега Жан-Ів Ле Дріан обговорили функціонування нормандського формату. Кулеба подякував представнику Франції за підтримку України.
Про це він заявив на спільному брифінгу з головою французького відомства.
За його словами, найкращою ілюстрацією стану виконання рішення нормандського саміту 2019 року є відкриття пунктів пропуску у Щасті і Золотому.
"Україна зробила все, і відкрила ці пункти пропуску. Але вони залишаються все ще закритими з того боку. Ми переконані, для того, щоб зрушити справу з місця, потрібен саміт "нормандської четвірки", - заявив Кулеба.
Наживо з Парижа: спільна пресконференція міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби та Франції Жана-Іва Ле Дріана за підсумками перемовин.Posted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Friday, February 26, 2021
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив за приєднання президента США Джо Байдена до переговорів про ситуацію в Україні. Але це не означає, що хочуть "поставити хрест" на нормандському форматі.
Раніше Володимир Зеленський заявив про стагнацію нормандського процесу.
За словами посла Франції, нормандський формат не досяг усіх цілей, але він ще існує.