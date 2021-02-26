Кулеба про Донбас: щоб зрушити справу з місця, потрібна нормандська зустріч

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його французький колега Жан-Ів Ле Дріан обговорили функціонування нормандського формату. Кулеба подякував представнику Франції за підтримку України.

Про це він заявив на спільному брифінгу з головою французького відомства.

За його словами, найкращою ілюстрацією стану виконання рішення нормандського саміту 2019 року є відкриття пунктів пропуску у Щасті і Золотому.

"Україна зробила все, і відкрила ці пункти пропуску. Але вони залишаються все ще закритими з того боку. Ми переконані, для того, щоб зрушити справу з місця, потрібен саміт "нормандської четвірки", - заявив Кулеба.