КСУ возобновил работу после вспышки COVID-19

Конституционный суд Украины возобновил работу после вспышки COVID-19. Сейчас суд работает в обычном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ на своей странице в Facebook.

"КСУ работает в обычном режиме и ... 8 декабря в 10:00 началось пленарное заседание Палаты Конституционного суда, на котором судьи продолжают рассмотрение дела по конституционному представлению 142 народных депутатов Украины относительно официального толкования отдельного положения абзаца четвертого преамбулы Конституции Украины", - сказано в сообщении.

Также сегодня запланировано заседание Палаты КСУ по рассмотрению вопроса об открытии конституционного производства по делу по представлению 47 нардепов относительно конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса.

"Все заседания будут проводиться в закрытой части, о результатах их рассмотрения будет проинформирован впоследствии на официальном веб-сайте суда", - указано в сообщении.

Напомним, в начале декабря анонсировалось, что КСУ может возобновить заседания 8 декабря.

Как писало РБК-Украина, 12 ноября КСУ перешел на дистанционную работу из-за вспышки COVID-19. Этому предшествовал скандал с решениями, которые частично отменили антикоррупционную реформу и привели к конституционному кризису в Украине.

Венецианская комиссия рассмотрит просьбу президента Украины Владимира Зеленского относительно оценки последствий решения КСУ и представит свои выводы 11 декабря.