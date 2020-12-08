КСУ відновив роботу після спалаху COVID-19

Конституційний суд України відновив роботу після спалаху COVID-19. Зараз суд працює у звичному режимі.

Про це повідомляє прес-служба КСУ на своїй сторінці у Facebook.

"КСУ працює у звичному режимі... 8 грудня о 10:00 розпочалося пленарне засідання Великої палати Конституційного суду, на якому судді продовжують розгляд справи за конституційним поданням 142 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремого положення абзацу четвертого преамбули Конституції України", - сказано у повідомленні.

Також сьогодні заплановане засідання Великої палати КСУ щодо розгляду питання про відкриття конституційного провадження у справі за поданням 47 нардепів щодо конституційності окремих положень Кримінального процесуального кодексу.

"Усі засідання проводитимуться у закритій частині, про результати їх розгляду буде поінформовано згодом на офіційному вебсайті суду", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку грудня анонсувалося, що КСУ може відновити засідання 8 грудня.

Як писало РБК-Україна, 12 листопада КСУ перейшов на дистанційну роботу через спалах COVID-19. Цьому передував скандал з рішеннями, які частково скасували антикорупційну реформу і привели до конституційної кризи в Україні.

Венеціанська комісія розгляне прохання президента України Володимира Зеленського щодо оцінки наслідків рішення КСУ і представить свої висновки 11 грудня.