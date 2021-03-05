UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В КСУ оспаривают конституционность назначения Шкарлета

Автор: Юлия Струк

В Конституционном суде оспаривают конституционность назначения Сергея Шкарлета главой Министерства образования и науки. В суд поступило представление народных депутатов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря.

В представлении обжалована конституционность постановления парламента о назначении Шкарлета.

"В конституционном представлении утверждается, что указанное постановление было принято с нарушением Конституции Украины в связи с неперсональным голосованием за него отдельными народными депутатами", - указано в сообщении.

Согласно статье 152 Конституции Украины, одним из оснований признания актов неконституционными является нарушение установленной Основным законом процедуры их рассмотрения, принятия или вступления в силу.

Напомним, 17 декабря Рада назначила Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки Украины. До этого он исполнял обязанности главы Минобразования. За него проголосовало минимально необходимое количество нардепов - 226.

Министр зачитывал текст присяги под возгласы "Ганьба!". Представители фракции "Слуга народа" заглушали возгласы аплодисментами. После этого в зале раздались возгласы "Геть!".

Как писало РБК-Украина, парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность главы МОН.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Конституционный суд УкраинынардепМинобразования
Читайте также
Судьи КСУ не поделили кресло Тупицкого и устроили перепалку
Верховный суд отказался рассматривать вторую жалобу на отстранение Тупицкого
Прогноз погоды