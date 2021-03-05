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В КСУ оспаривают конституционность назначения Шкарлета

Новина українською → Украина, Пятница 05 марта 2021 14:25
В КСУ оспаривают конституционность назначения Шкарлета Фото: КСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Конституционном суде оспаривают конституционность назначения Сергея Шкарлета главой Министерства образования и науки. В суд поступило представление народных депутатов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря.

В представлении обжалована конституционность постановления парламента о назначении Шкарлета.

"В конституционном представлении утверждается, что указанное постановление было принято с нарушением Конституции Украины в связи с неперсональным голосованием за него отдельными народными депутатами", - указано в сообщении.

Согласно статье 152 Конституции Украины, одним из оснований признания актов неконституционными является нарушение установленной Основным законом процедуры их рассмотрения, принятия или вступления в силу.

Напомним, 17 декабря Рада назначила Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки Украины. До этого он исполнял обязанности главы Минобразования. За него проголосовало минимально необходимое количество нардепов - 226.

Министр зачитывал текст присяги под возгласы "Ганьба!". Представители фракции "Слуга народа" заглушали возгласы аплодисментами. После этого в зале раздались возгласы "Геть!".

Как писало РБК-Украина, парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность главы МОН.

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