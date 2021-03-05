У КСУ оскаржують конституційність призначення Шкарлета

У Конституційному суді оскаржують конституційність призначення Сергія Шкарлета главою Міністерства освіти та науки. До суду надійшло подання групи народних депутатів.

У поданні оскаржено конституційність постанови парламенту про призначення Шкарлета.



"У конституційному поданні стверджується, що вказана постанова була прийнята з порушенням Конституції України у зв’язку із неперсональним голосуванням за неї окремими народними депутатами", - вказано у повідомленні.

Згідно зі статтею 152 Конституції України, однією з підстав визнання актів неконституційними є порушення встановленої Основним законом процедури їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності.

Нагадаємо, 17 грудня Рада призначила Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки України. До цього він виконував обов'язки глави Міносвіти. За нього проголосувала мінімально необхідна кількість нардепів - 226.

Міністр зачитував текст присяги під вигуки "Ганьба!". Представники фракції "Слуга народу" заглушали вигуки оплесками. Після цього в залі пролунали вигуки "Геть!".

Як писало РБК-Україна, парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду глави МОН.