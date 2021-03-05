ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У КСУ оскаржують конституційність призначення Шкарлета

Новость на русском → Україна, П'ятниця 05 березня 2021 14:25
У КСУ оскаржують конституційність призначення Шкарлета Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Конституційному суді оскаржують конституційність призначення Сергія Шкарлета главою Міністерства освіти та науки. До суду надійшло подання групи народних депутатів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила представник Верховної ради у КСУ Ольга Совгиря.

У поданні оскаржено конституційність постанови парламенту про призначення Шкарлета.

"У конституційному поданні стверджується, що вказана постанова була прийнята з порушенням Конституції України у зв’язку із неперсональним голосуванням за неї окремими народними депутатами", - вказано у повідомленні.

Згідно зі статтею 152 Конституції України, однією з підстав визнання актів неконституційними є порушення встановленої Основним законом процедури їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності.

Нагадаємо, 17 грудня Рада призначила Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки України. До цього він виконував обов'язки глави Міносвіти. За нього проголосувала мінімально необхідна кількість нардепів - 226.

Міністр зачитував текст присяги під вигуки "Ганьба!". Представники фракції "Слуга народу" заглушали вигуки оплесками. Після цього в залі пролунали вигуки "Геть!".

Як писало РБК-Україна, парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду глави МОН.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Конституционный суд Украины нардеп Міносвіти
NEWS
Загострення на Донбасі: біля Мар'їнки отримав поранення боєць ЗСУ
Загострення на Донбасі: біля Мар'їнки отримав поранення боєць ЗСУ
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"