КСУ нарушил Конституцию, а президент гасил огонь, - Кравчук

Конституционный Суд Украины своим решением о признании неконституционной статью Уголовного кодекса о наказании за ложь в декларациях нарушил Конституцию Украины. Кроме того, КСУ поставил украинское общество в неудобное положение.

Так в эфире канала "Украина 24" заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Конституционный суд нарушил Конституцию, Кравчук ответил: "Безусловно".

"Конституционный суд может нарушать, а все остальные должны смотреть как он нарушает. Украинское общество действиями Конституционного Суда поставлено в ситуацию, которая требует немедленных, конкретных, действующих шагов", - отметил он.

Также Кравчук объяснил, что президент Владимир Зеленский внес законопроект, которым предлагает уволить весь состав Конституционного суда, потому что этого требовала ситуация.

"Президент гасил огонь. Когда собрался СНБО, огонь пылал, антиукраинская ситуация расширялась в данном случае после принятия такого решения (КСУ, - ред.), и нужны были очень быстрые и радикальные шаги. Конечно, президент исходил из того, что нужно такие шаги сделать. Он предложил такой документ", - сказал он.

По словам Кравчука, предложенный Зеленским документ - это законопроект, а не указ.

"От ВР теперь зависит, как она отнесется к этому, как она оценит ситуацию в целом в Украине. И как она примет такие законы, такие решения, которые восстановят авторитет такой важной структуры как КСУ и погасят это пламя, которое горит вокруг КСУ. Это документ для обсуждения в ВР, это вовсе не означает, что президент заявил, что это единственно возможный вариант", - сказал он.

Напомним, что 27 октября Конституционный суд отменил ст. 366-1 УК Украины об уголовной ответственности за внесение недостоверных данных в декларацию, а также признал неконституционными полномочия НАПК по контролю и проверке деклараций, круглосуточный доступ к реестру деклараций и мониторинг образа жизни.

В НАПК заявили, соответствующее решение судьи приняли в собственных интересах.

В свою очередь, Конституционный суд заявил о "постоянном давлении" со стороны антикоррупционных органов.

После решения КСУ по декларированию Зеленский внес в Раду проект закона о прекращении полномочий всех конституционных судей.

Законопроект, внесенный президентом как неотложный, будет рассмотрен фракцией "Слуги народа" 2 ноября. В КСУ заявили, что этот документ имеет признаки переворота.