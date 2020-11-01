КСУ порушив Конституцію, а президент гасив вогонь, - Кравчук

Конституційний Суд України своїм рішенням про визнання неконституційною статтю Кримінального кодексу про покарання за брехню у деклараціях порушив Конституцію України. Крім того, КСУ поставив українське суспільство у незручне становище.

Так в ефірі каналу "Україна 24" заявив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

Відповідаючи на питання, чи вважає він, що Конституційний суд порушив Конституцію, Кравчук відповів: "Безумовно".

"Конституційний суд може порушувати, а всі останні повинні дивитися як він порушує. Українське суспільство діями Конституційного Суду поставлене у ситуацію, яка вимагає негайних, конкретних, діючих кроків", - зазначив він.

Також Кравчук пояснив, що президент Володимир Зеленський вніс законопроєкт, яким пропонує звільнити весь склад Конституційного суду, тому що цього потребувала ситуація.

"Президент гасив вогонь. Коли зібралася РНБО, вогонь палав, антиукраїнська ситуація розширювалась в даному разі після прийняття такого рішення (КСУ, - ред.), і потрібні були дуже швидкі та радикальні кроки", - сказав він.

За словами Кравчука, запропонований Зеленським документ - це законопроєкт, а не указ.

"Від ВР тепер залежить, як вона поставиться до цього, як вона оцінить ситуацію в цілому в Україні. І як вона прийме такі закони, такі рішення, які відновлять авторитет такої важливої структури як КСУ і погасять це полум'я, яке горить навколо КСУ. Це документ для обговорення у ВР, це зовсім не означає, що президент заявив, що це єдиний можливий варіант", - сказав він.

Нагадаємо, що 27 жовтня Конституційний суд скасував ст. 366−1 КК України про кримінальну відповідальність за внесення недостовірних даних в декларацію, а також визнав неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки декларацій, цілодобовий доступ до реєстру декларацій і моніторинг способу життя.

В НАЗК заявили, відповідне рішення судді ухвалили у власних інтересах.

Своєю чергою, Конституційний суд заявив про "постійний тиск" з боку антикорупційних органів.

Після рішення КСУ щодо декларування Зеленський вніс до Ради проект закону про припинення повноважень всіх конституційних суддів.

Пізніше представник президента в КСУ Федір Веніславський назвав пропозицію Зеленського такою, що відповідає цінностям Конституції.