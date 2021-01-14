В Крыму выставили на продажу еще один известный винзавод

В оккупированном Крыму выставили на продажу винный завод "Коктебель". Стартовая цена составляет более 100 млн российских рублей (1,36 млн долларов).

Соответствующие данные содержатся на официальном российском сайте для размещения информации о проведении торгов.

Сообщается, что на продажу выставлены 73 объекта винзавода в Щебетовке, Коктебеле, Курортном, Наниково - их стоимость оценена в почти 81 млн рублей. Земельные участки оценены еще в более чем 17,35 млн рублей, движимое имущество - еще боле 2 млн.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 января, торги пройдут 26 января.

Напомним, ранее крымский винзавод "Массандра" продали почти за 73 млн долларов. В украинской прокуратуре заявили, что продажа завода является военным преступлением.

Позже стало известно, что Украина инициирует новые санкции против РФ из-за приватизации "Массандры". В Министерстве иностранных дел Украины назвали "ничтожным" решение о продаже винного завода.

В декабре 2017 года был продан крымский завод шампанских вин "Новый свет".