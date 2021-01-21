Россия хочет сделать Трехстороннюю контактную группу пятисторонней, - Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что российская сторона искусственно пытается заблокировать переговорный процесс по Донбассу. При этом представители ОРДЛО действуют во время заседаний как полноценные участники ТКГ.

Об этом Кравчук заявил в комментарии РБК-Украина.

"Они делают все, чтобы заблокировать процесс. Сначала искусственно привязали его к постановлению Верховной рады о местных выборах, потом к дорожней карте, которую предложили в ОРДЛО при согласовании с Россией", - заявил Кравчук.

Он отметил, что российская сторона искусственно привязывает к политическим договоренностям многие процессы, которые прямо не связаны с гуманитарными вопросами, контрольными пунктами въезда-выезда, обменом пленными.

"Это делается искусственно, чтобы заблокировать процесс достижения мира на Донбассе", - добавил глава украинской делегации в ТКГ.

При этом Кравчук заявил, что представители ОРДЛО фактически действуют на переговорах как участники ТКГ, хотя являются лишь приглашенными.

"Таким образом "через черное крыльцо", как говорил господин Райкин, они сделали все, чтобы наша Трехсторонняя контактная группа стала пятисторонней", - заявил Кравчук.

В украинской делегации в ТКГ считают, что Россия и дальше намерена удерживать ситуацию в текущем состоянии.

"Они приглашают на наши заседания кого считают нужным, нарушают повестку дня, которую предлагает ОБСЕ - госпожа Хайди Грау, и предлагают политические эксперименты. Скажу откровенно, что у меня нет основания надеяться на какие-то большие достижения в ближайшее время", - добавил Кравчук.

Ранее РБК-Украина писало, что в переговорах по Донбассу сложнее всего ситуация в политической подгруппе.

Также сообщалось, что в украинской делегации в ТКГ считают, что президент России Владимир Путин не готов закончить войну на Донбассе.