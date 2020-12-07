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Кравчук: план "Б" по Донбассу может появиться в начале 2021

Новина українською → Киев, Понедельник 07 декабря 2020 17:29
Кравчук: план "Б" по Донбассу может появиться в начале 2021 Фото: Леонид Кравчук (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины может утвердить план "Б" по Донбассу в начале 2021 года. На сегодня такой план еще разрабатывается.

Об этом "РИА Новости" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

В частности, Кравчук отметил, что лично принимает участие в разработке плана "Б".

"Я думаю, что в начале нового года", - ответил он на вопрос, когда этот план может быть утвержден.

Также сообщается, что Кравчук отказался отвечать на вопрос, предлагал ли он властям Украины инициировать отключение России из международной расчетной системы SWIFT.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина заявил, что не знает, когда власти смогут перейти к плану "Б" по Донбассу. По его мнению, это будет зависеть от успехов нынешнего трека.

До этого советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что ключевой идеей плана "Б" является введение миротворческого контингента.

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