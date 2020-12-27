Кравчук отреагировал на идею Зеленского о всеобщей мобилизации

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает нормальным заявление Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации в случае атаки возможного нападения со стороны России. По его словам, президент не мог дать другого ответа.

Об этом Кравчук заявил в эфире "Украина 24".

"Любой ответ связан с вопросом, который ставит журналист. Журналист задал вопрос: если бы из Крыма было нападение России, как бы вела себя Украина? Президент ответил: если бы такое произошло, мы бы защищали свою землю, и защищать пошли бы все. И вопрос был "если бы", и ответ был в том же ракурсе", - сказал Кравчук.

Он добавил, что не стоит переводить данное заявление в практическую плоскость.

"Когда я был уже не президентом, меня тоже спросили: если бы враг пришел на вашу землю, что бы вы делали? Я сказал, что имею достаточное количество разнокалиберного оружия, я бы стрелял в каждого врага, кто встал на мою землю… Это нормальный ответ патриота Украины, человека, который любит свою землю", - отметил Кравчук.

Напомним, президент Владимир Зеленский допустил, что в случае нового нападения Российской Федерации придется проводить всеобщую мобилизацию.

При этом в Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что идея массовой мобилизации является не реалистичной.