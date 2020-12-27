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Кравчук відреагував на ідею Зеленського про загальну мобілізацію

Новость на русском → Київ, Неділя 27 грудня 2020 12:32
Кравчук відреагував на ідею Зеленського про загальну мобілізацію Фото: Леонід Кравчук (Уніан)
Автор: Игорь Литвиненко

Голова української делегації в Тристоронньої контактної групи по Донбасу Леонід Кравчук вважає нормальною заяву Володимира Зеленського про загальної мобілізації в разі атаки можливого нападу з боку Росії. За його словами, президент не міг дати іншої відповіді.

Про це Кравчук заявив в ефірі "Україна 24".

"Будь відповідь пов'язаний з питанням, яке ставить журналіст. Журналіст запитав: якби з Криму був напад Росії, як би поводила себе Україна? Президент відповів: якби таке сталося, ми б захищали свою землю, і захищати пішли б усі. І питання було "якби", і відповідь була в тому ж ракурсі", - сказав Кравчук.

Він додав, що не варто переводити дану заяву в практичну площину.

"Коли я був вже не президентом, мене теж запитали: якби ворог прийшов на вашу землю, що б ви робили? Я сказав, що маю достатню кількість різнокаліберної зброї, я б стріляв у кожного ворога, хто встав на мою землю... Це нормальна відповідь патріота України, людини, яка любить свою землю", - зазначив Кравчук.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський допустив, що у разі нового нападу Російської Федерації доведеться проводити загальну мобілізацію.

При цьому в Раді національної безпеки і оборони України заявили, що ідея масової мобілізації не є реалістичною.

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