Кравчук объяснил необходимость присоединения США к нормандскому формату

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук объяснил необходимость присоединения Соединенных Штатов Америки к нормандскому формату. США могут повлиять на Россию.

Об этом он заявил в эфире "Украина 24".

По его словам, новая администрация США уже делает заявления в поддержку Украины.

"Я думаю, вопрос об участии США в нормандском формате... Я не знаю в какой форме... Это было бы нужно. Это могло бы значительно усилить формат и значительно усилить влияние на действия Российской Федерации", - считает он.

Кравчук также считает, что Россия никогда ни на что не согласится, в частности на присоединение США к формату. Впрочем, по его словам, это не означает, что Украина должна делать то, что хочет РФ.

Ранее сообщалось, что Россия расценивает идею привлечения США к работе в нормандском формате по урегулированию на Донбассе как попытку Украины отойти от минских соглашений. В Москве считают, что в таком случае якобы нельзя рассчитывать на конструктив.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступает за присоединение президента США Джо Байдена к переговорам о ситуации в Украине. Но это не означает, что хотят "поставить крест" на нормандском формате.