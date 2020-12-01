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Корниенко прокомментировал вероятность отставки Степанова

Автор: Инна Собора

Сейчас не время делать какие-то увольнения в сфере здравоохранения. Никакого заявления об отставке министра здравоохранения Максима Степанова не было.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью hromadske.

Он отметил, что министр может быть уволен либо по собственному желанию, либо если его отставки требует премьер-министр.

"Если в правительстве будет консенсус между премьером и министрами относительно того, кто дальше работает / не работает, то нам обязательно быстро сообщат. Если нет к нам никаких официальных документов, то, значит, они все дальше работают", - сказал Корниенко.

Он добавил, что сейчас не время делать какие-то увольнения и назначения в сфере здравоохранения.

"Потому что сейчас очень критическая ситуация, этим нужно срочно заниматься. Но если министр сам захочет уйти, мы держать его не будем. Хотя 226 (голосов в ВР, - ред.) для этого тоже надо", - добавил Корниенко.

Напомним, в материале РБК-Украина "Кандидаты на выход. Готова ли Рада к отставкам в Кабинете министров" говорится о том, что в последние недели все чаще говорят о возможной отставке министра Степанова из-за плохой организации борьбы с пандемией коронавируса.

РБК-Украина писало, что до Нового года, скорее всего, не будет отставок в Кабмине.

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Новости Украины отставкаМаксим Степанов