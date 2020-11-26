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Больше всего претензий в Раде к министру Степанову, его отставка может быть первой

Новина українською → Киев, Четверг 26 ноября 2020 10:02
Больше всего претензий в Раде к министру Степанову, его отставка может быть первой Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В последние недели все чаще говорят о возможной отставке министра здравоохранения Максима Степанова, главная претензия к которому - плохая организация борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кандидаты на выход. Готова ли Рада к отставкам в Кабинете министров".

Как известно, еще в июле с подачи фракции "Голос" в Раде зарегистрировали постановление, призвав Кабмин рассмотреть вопрос о его увольнении. Под ним подписались почти сто депутатов из разных фракций, в том числе из "Слуги народа".

Источник РБК-Украина в "Голосе" уверяет, что отставка Степанова - вопрос якобы уже решенный, ее поддержат депутаты монобольшинства, и министра могут уволить уже на следующей неделе. Но в "Слуге народа" дают более осторожные прогнозы.

В партии власти у Степанова есть и много сторонников, он также заручился поддержкой со стороны ряда авторитетных врачей. Правда, по информации издания, к министру неоднозначное отношение у профильного комитета Рады. Но это недовольство пока не переходит в публичную плоскость.

"Думаю, что про возможность отставки Степанова уже будем говорить после Нового года", - сказал собеседник в монобольшинстве. Его коллега также предположил, что вопрос с увольнением актуализируется в случае, если все же наступит коллапс медицинской системы. И именно министра в этой ситуации сделают ответственным за все проблемы.

В то же время, потенциальным преемником Степанова называют главного санитарного врача Виктора Ляшко. Впрочем, во врачебных кругах начали разгонять информацию, что Ляшко - ставленник экс-главы Минздрава Ульяны Супрун и будет продолжать ее инициативы, отношение к которым среди некоторых медиков двоякое.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что до Нового года, скорее всего, не будет отставок в правительстве.

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Новости Украины Политика Кабинет Министров Украины Министерство здравоохранения Украины Максим Степанов
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