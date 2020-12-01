Корнієнко прокоментував ймовірність відставки Степанова

Наразі не час робити якісь звільнення у сфері охорони здоров'я. Жодної заяви про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова не було.

Про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю hromadske.

Він зазначив, що міністр може бути звільнений або за власним бажанням, або якщо його відставки вимагає прем'єр-міністр.

"Якщо в уряді буде консенсус між прем’єром та міністрами щодо того, хто далі працює / не працює, то нас обов’язково швидко повідомлять. Якщо немає до нас ніяких офіційних документів, то, значить, вони всі далі працюють", - сказав Корнієнко.

Він додав, що зараз не час робити якісь звільнення і призначення у сфері охорони здоров’я.

"Тому що зараз дуже критична ситуація, нею потрібно терміново займатися. Але якщо міністр сам захоче піти, ми тримати його не будемо. Хоча 226 (голосів у ВР, - ред.) на це теж треба", - додав Корнієнко.

Нагадаємо, в матеріалі РБК-Україна "Кандидати на вихід. Чи готова Рада до відставок у Кабінеті міністрів" йдеться про те, що в останні тижні все частіше говорять про можливу відставку міністра Степанова через погану організацію боротьби з пандемією коронавірусу.

РБК-Україна також писало, що до Нового року, швидше за все, не буде відставок у Кабміні.