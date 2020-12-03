Консультации по бюджету продолжатся, но существенных изменений ждать не стоит, - Гетманцев

Консультации по законопроекту о государственном бюджете на следующий год продолжатся. Однако существенных изменений в нем не будет.

Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев по итогам заседания фракции монобольшинства.

Он подчеркнул, что проект бюджета на следующий год - "реальный, приземленный, который соответствует кризисному состоянию в Украине и мире".

"У нас всех много вопросов к проекту бюджета, но это то, с чем мы вынуждены смириться, если мы хотим жить в реальном финансовом мире, а не жить иллюзиями", - заявил народный депутат.

По его словам, будет сделано все возможное, чтобы народные депутаты не принимали бюджет ночью.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что государственный бюджет на 2021 год смогут принять в конце следующей недели. Для этого депутатам нужно будет собраться на внеочередное заседание.

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. Верховная рада Украины 5 ноября приняла проект в первом чтении.

РБК-Украина ранее расписало основные показателя бюджета на следующий год. Прожиточный минимум с 1 января увеличат до 2 189 гривен, с 1 июля - 2 294 гривны, с 1 декабря - 2 393 гривны.