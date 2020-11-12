Конституционный кризис может решиться в течение двух недель, - Вениславский

Конституционный кризис в Украине может решиться в течение ближайших двух недель. Власти надеются на "хороший результат".

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский.

По его мнению, президент Владимир Зеленский "вышел более сильным" из ситуации, подав законопроект об увольнении судей Конституционного суда после отмены ряда положений антикоррупционного законодательства.

"Решить этот кризис, я думаю, нам удастся в течение ближайших двух недель. Думаю, мы уже будем иметь хороший результат", - добавил Вениславский.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что самым либеральным путем выхода из конституционного кризиса является добровольная отставка судей КСУ.

Также в КСУ озвучили свой план выхода из кризиса, поддержав законопроект спикера Рады Дмитрия Разумкова, которым предлагается возобновить электронное декларирование.

27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Этим решением заблокированы более 100 уголовных дел по этой статье. Также под угрозой находятся безвизовый режим с ЕС и макрофинансовая поддержка.