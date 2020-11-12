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Конституційна криза може вирішитися протягом двох тижнів, - Веніславський

Новость на русском → Київ, Четвер 12 листопада 2020 15:07
Конституційна криза може вирішитися протягом двох тижнів, - Веніславський Фото: Федір Веніславський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Конституційна криза в Україні може вирішитися протягом найближчих двох тижнів. Влада сподівається на "гарний результат".

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив представник президента України у Конституційному суді Федір Веніславський.

На його думку, президент Володимир Зеленський "вийшов більш сильним" з ситуації, подавши законопроект про звільнення суддів Конституційного суду після скасування ряду положень антикорупційного законодавства.

"Вирішити цю кризу, я думаю, нам вдасться протягом найближчих двох тижнів. Думаю, ми вже матимемо гарний результат", - додав Веніславський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що найбільш ліберальним шляхом виходу з конституційної кризи є добровільна відставка суддів КСУ.

Також у КСУ озвучили свій план виходу з кризи, підтримавши законопроект спікера Ради Дмитра Разумкова, яким пропонується відновити електронне декларування.

27 жовтня КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Цим рішенням заблоковано понад 100 кримінальних справ за цією статтею. Також під загрозою знаходяться безвізовий режим з ЄС та макрофінансова підтримка.

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