Конгресс США возобновил заседание по итогам выборов президента

Конгресс США возобновил заседание, чтобы официально подсчитать голоса Коллегии выборщиков на выборах президента. Заседание возобновили после того, как утихли массовые протесты.

Об этом сообщает CNN.

Таким образом, после утверждения результатов голосования Коллегии выборщиков 20 января пройдет инаугурация Байдена. На церемонии он принесет присягу и официально станет 46-м президентом США.

На общенациональных выборах Джо Байден набрал почти 81,3 млн голосов против 74,2 млн у Дональда Трампа. При этом Байден заручился поддержкой многих ключевых штатов.

По результатам голосования Коллегии выборщиков, за Байдена отдали голоса 302 избиратели, за Трампа - 232.

Напомним, сегодня во время заседания Конгресса, на котором должны были утвердить результаты президентских выборов, сторонники Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия. Она переросла в столкновения.

Также РБК-Украина писало, что обе палаты американского Конгресса прервали заседания после того, как протестующие ворвались в здание Капитолия.

После этого из здания Капитолия начали эвакуировать сенаторов.

Кроме того, эвакуировали вице-президента США Майкла Пенса.