Конгресс сегодня должен утвердить победу Байдена на выборах: что нужно знать

Сегодня, 6 января 2021 года, очередная дата в избирательном календаре США. Именно сегодня Конгресс соберется на заседание, чтобы официально подсчитать голоса Коллегии выборщиков на выборах президента США.

РБК-Украина разбиралось, как пройдет процедура утверждения победы Джо Байдена в Конгрессе и что будет дальше.

Что было раньше

Общенациональные выборы прошли 3 ноября, по их результатам стало известно, что будет избран 46-й президент США. В частности, демократ Джо Байден набрал почти 81,3 млн голосов против 74,2 млн у Дональда Трампа. При этом Байден заручился поддержкой многих ключевых штатов.

Затем 14 декабря состоялось голосование Коллегии выборщиков, в соответствии с ним голоса распределились следующим образом - за Байдена отдали голоса 302 выборщика, за Трампа - 232.

Примечательно, что Трамп до сих пор не смирился с итогами выборов, до последнего готовил новые судебные иски, а его сторонники даже хотят провести "виртуальную инаугурацию".

Утверждение итогов выборов в Конгрессе

Сегодня в 13:00 по местному времени (20:00 по Киеву) в Вашингтоне конгрессмены и сенаторы соберутся в Палате представителей, где пройдет заседание под председательством действующего вице-президента Майка Пенса.

Затем начнется процедура вскрытия запечатанных сертификатов с голосами выборщиков, которые подает каждый штат. В прошлый раз весь процесс занял не более получаса. Однако если будут возражения, он может затянуться.

Если будут возражения

Предполагается, что со стороны членов Палаты представителей могут быть возражения. В частности, по тем штатам, которые Трамп обвинил в якобы фальсификации результатов. В его команде уже говорили, что хотят оспорить итоги голосования в Джорджии, хотя лидер большинства в Сенате, республиканец Митч МакКоннелл призвал однопартийцев вообще не подавать возражения.

Что касается процедуры, то член Палаты представителей и член Сената должны подать возражение в письменной форме. В таком случае конгрессмены и сенаторы удаляются на дебаты на период "не более двух часов". Затем дается до пяти минут на выступления за или против возражения, после чего каждая палата голосует простым большинством. Чтобы возражение было успешны, с ним должны согласиться и Сенат, и Палата представителей.

На сегодня демократы обладают большинством в Палате представителей и не будут голосовать против выборщиков Джо Байдена. Поэтому любые попытки оспорить результаты выборов почти наверняка потерпят неудачу.

Что дальше

Совместное заседание Конгресса США - это последняя официальная возможность для обжалования результатов выборов. До этого Трамп и республиканцы пытались оспорить их в судах, однако потерпели неудачу.

После утверждения результатов голосования Коллегии выборщиков 20 января пройдет инаугурация Байдена. На церемонии он принесет присягу и официально станет 46-м президентом США. Также присягу принесет вице-президент Камала Харрис. Позже Байден переедет в Белый дом на следующие четыре года.

В связи с тем, что Дональд Трамп до сих пор не признал поражение, есть опасения, что он не будет присутствовать на инаугурации нового президента.