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Байден назвал итоги голосования выборщиков "ясной победой" и осудил Трампа

Новина українською → Вашингтон, Вторник 15 декабря 2020 03:14
Байден назвал итоги голосования выборщиков "ясной победой" и осудил Трампа Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)
Автор: Артур Родивилов

Джо Байден назвал итоги голосования коллегии выборщиков в США "ясной победой", одержанной им над нынешним американским лидером Дональдом Трампом. По предварительным данным, Байден набрал 306 голосов выборщиков.

Об этом сообщает CNN.

Политик напомнил, что 306 голосов получили Трамп и нынешний вице-президент США Майкл Пенс, когда победили в 2016 году. Тогда Трамп назвал итоги голосования коллегии выборщиков внушительной победой.

"По его собственным меркам, эти цифры представляли собой ясную победу тогда, и я со всем уважением предлагаю считать их таковыми и сейчас", - заявил Байден.

Байден осудит попытки пока еще действующего президента Дональда Трампа оспорить итоги выборов, подчеркнув, что "в Америке не политики получают власть, ею наделяет народ". В его речи традиционное "США - светоч демократии" заменено на "пламя демократии".

Джо Байдена побеждает на выборах президента в США. Он, по предварительным подсчетам выборщиков, набирает на выборах 306 голосов при необходимых 270 из 538 голосов. Конгресс должен утвердить итоги голосования выборщиков 6 января, инаугурация нового президента должна состояться 20 января.

Советник действующего президента Дональда Трампа Стивен Миллер заявил в понедельник, что в спорных штатах проводится альтернативное голосование выборщиков. Его результаты будут переданы в Конгресс США.

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