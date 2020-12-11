Конфликтный закон о локализации: что в Раде изменили ко второму чтению

Комитет Верховной рады по вопросам экономического развития недавно рекомендовал принять конфликтный законопроект о локализации №3739 во втором чтении. Доработанный документ содержит ряд существенных изменений.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал заместитель главы экономического комитета Дмитрий Кисилевский.

Всего ко второму чтению законопроект получил более 2 тысяч поправок. Нардеп отметил, что большинство из них было "поправочным спамом", поэтому количество учтенных поправок меньше.

Что изменилось

По его словам, унифицирован уровень локализации по всем категориям товаров.

"В редакции первого чтения к различным видам товаров предлагалось требование разного уровня локализации. В новой редакции требования унифицированы", - отметил парламентарий.

При этом в редакции первого чтения требование локализации на первом этапе составляло 25-40% с последующим увеличением в 2024 году. Новая же редакция, по словам замглавы комитета, фиксирует для первого года требование 10% локализации для всех видов продукции с ежегодным увеличением на 5%. Увеличение требования остановится на отметке 40% и будет оставаться таковым до конца 10-летнего срока.

В законе отошли от использования кодов продукции.

"В тексте законопроекта останутся только названия товаров без указания числовых CPV-кодов. Это уменьшит риски обхода требований закона при закупках тех же товаров под другими кодами", - пояснил Кисилевский и добавил, что в перечень товаров ко второму чтению добавили продукцию авиационной отрасли.

В доработанном законе появилась и формула расчета уровня локализации. По словам парламентария, нардепы предложили существующую формулу оценки уровня локализации сельхозтехники, которая используется Министерством экономики с 2017 года и зафиксирована постановлением Кабинета министров.

"Именно по этой формуле украинские производители определяли текущий уровень локализации продукции при подготовке законопроекта о локализации", - сказал замглавы комитета.

Кроме того, в доработанной редакции Кабмину предоставили право по согласованию с профильным комитетом ВР увеличивать на 10% и уменьшать на 5% требование уровня локализации для отдельной категории сроком на 1 год.

Правительство также сможет предлагать дополнительный перечень товаров, для которых будет определяться требование локализации не выше уровня, установленного законом на соответствующий год. Кроме того, Кабмин имеет право по согласованию с профильным комитетом уменьшать до нуля требование уровня локализации для отдельной закупки.

А что же с претензиями Евросоюза?

Подчеркнем, еще до рассмотрения этого документа в первом чтении Представительство ЕС в Украине выразило значительную обеспокоенность проектом закона.

В Евросоюзе отмечали, что он подрывает основополагающие принципы равного отношения и недискриминации. В ЕС подчеркивали, что, учитывая степень локализации в редакции закона к первому чтению (до 60%), документ де-факто лишает зарубежную продукцию возможности участия в закупках.

Замглавы комитета Рады прокомментировал, могут ли возникнуть у Европейского союза замечания к доработанной редакции законопроекта.

"В экономических вопросах Евросоюз последовательно отстаивает свои экономические интересы, и в Украине должны это понимать. Соответственно реакция ЕС является проявлением их политики по защите своих интересов", - подчеркнул парламентарий.

Он обратил внимание, что локализацию в той или иной форме используют все развитые страны мира, в первую очередь сам ЕС, а также США, Южная Корея, Япония, Китай, Турция и т.д.

По мнению Кисилевского, нет ничего особенного в том, что Украина планирует это сделать.

"Мы должны помнить, что международные соглашения, которые подписывала Украина, формировались тогда, когда еще не было войны на Донбассе и аннексии Крыма. Поэтому Украина имеет чрезвычайные обстоятельства, которые дают ей право применять временные меры стимулирования собственной экономики, в том числе в рамках исключений, содержащихся в международных соглашениях", - сказал он.

Напомним, в конце июля Рада приняла за основу законпроект №3739 о локализации для поддержки отечественного машиностроения.

Как писало РБК-Украина, глава Кабмина Денис Шмыгаль признал, что принятый за основу законопроект о локализации противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС. Он отмечал, что закон необходимо доработать, чтобы соответствовать обязательствам перед ЕС.

Так, в конце сентября посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас выразил надежду, что закон о локализации "забудут".