Конфликтный закон о локализации: что в Раде изменили ко второму чтению

Комитет Верховной рады по вопросам экономического развития недавно рекомендовал принять конфликтный законопроект о локализации №3739 во втором чтении. Доработанный документ содержит ряд существенных изменений.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал заместитель главы экономического комитета Дмитрий Кисилевский.
Всего ко второму чтению законопроект получил более 2 тысяч поправок. Нардеп отметил, что большинство из них было "поправочным спамом", поэтому количество учтенных поправок меньше.
По его словам, унифицирован уровень локализации по всем категориям товаров.
"В редакции первого чтения к различным видам товаров предлагалось требование разного уровня локализации. В новой редакции требования унифицированы", - отметил парламентарий.
При этом в редакции первого чтения требование локализации на первом этапе составляло 25-40% с последующим увеличением в 2024 году. Новая же редакция, по словам замглавы комитета, фиксирует для первого года требование 10% локализации для всех видов продукции с ежегодным увеличением на 5%. Увеличение требования остановится на отметке 40% и будет оставаться таковым до конца 10-летнего срока.
В законе отошли от использования кодов продукции.
"В тексте законопроекта останутся только названия товаров без указания числовых CPV-кодов. Это уменьшит риски обхода требований закона при закупках тех же товаров под другими кодами", - пояснил Кисилевский и добавил, что в перечень товаров ко второму чтению добавили продукцию авиационной отрасли.
В доработанном законе появилась и формула расчета уровня локализации. По словам парламентария, нардепы предложили существующую формулу оценки уровня локализации сельхозтехники, которая используется Министерством экономики с 2017 года и зафиксирована постановлением Кабинета министров.
"Именно по этой формуле украинские производители определяли текущий уровень локализации продукции при подготовке законопроекта о локализации", - сказал замглавы комитета.
Кроме того, в доработанной редакции Кабмину предоставили право по согласованию с профильным комитетом ВР увеличивать на 10% и уменьшать на 5% требование уровня локализации для отдельной категории сроком на 1 год.
Правительство также сможет предлагать дополнительный перечень товаров, для которых будет определяться требование локализации не выше уровня, установленного законом на соответствующий год. Кроме того, Кабмин имеет право по согласованию с профильным комитетом уменьшать до нуля требование уровня локализации для отдельной закупки.
Подчеркнем, еще до рассмотрения этого документа в первом чтении Представительство ЕС в Украине выразило значительную обеспокоенность проектом закона.
В Евросоюзе отмечали, что он подрывает основополагающие принципы равного отношения и недискриминации. В ЕС подчеркивали, что, учитывая степень локализации в редакции закона к первому чтению (до 60%), документ де-факто лишает зарубежную продукцию возможности участия в закупках.
Замглавы комитета Рады прокомментировал, могут ли возникнуть у Европейского союза замечания к доработанной редакции законопроекта.
"В экономических вопросах Евросоюз последовательно отстаивает свои экономические интересы, и в Украине должны это понимать. Соответственно реакция ЕС является проявлением их политики по защите своих интересов", - подчеркнул парламентарий.
Он обратил внимание, что локализацию в той или иной форме используют все развитые страны мира, в первую очередь сам ЕС, а также США, Южная Корея, Япония, Китай, Турция и т.д.
По мнению Кисилевского, нет ничего особенного в том, что Украина планирует это сделать.
"Мы должны помнить, что международные соглашения, которые подписывала Украина, формировались тогда, когда еще не было войны на Донбассе и аннексии Крыма. Поэтому Украина имеет чрезвычайные обстоятельства, которые дают ей право применять временные меры стимулирования собственной экономики, в том числе в рамках исключений, содержащихся в международных соглашениях", - сказал он.
Напомним, в конце июля Рада приняла за основу законпроект №3739 о локализации для поддержки отечественного машиностроения.
Как писало РБК-Украина, глава Кабмина Денис Шмыгаль признал, что принятый за основу законопроект о локализации противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС. Он отмечал, что закон необходимо доработать, чтобы соответствовать обязательствам перед ЕС.
Так, в конце сентября посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас выразил надежду, что закон о локализации "забудут".