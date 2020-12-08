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Раде рекомендуют принять скандальный закон о локализации

Новина українською → Украина, Вторник 08 декабря 2020 11:38
Раде рекомендуют принять скандальный закон о локализации Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховной раде Украины рекомендуют принять закон о локализации во втором чтении. В Европейском союзе ранее четко отметили, что данный законопроект противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Такое решение принял комитет по вопросам экономического развития по соответствующему законопроекту №3739.

Закон предлагает временно, с 1 января 2021 года сроком на десять лет, установить особенности процедур закупки отдельных товаров. Определяется перечень товаров, в отношении которых использование требований локализации становится обязательным при проведении публичных закупок.

К участию в публичных закупках допускаются предметы закупки только в случае, если степень локализации их производства в Украине превышает или равен соответствующей степени локализации их производства.

"По результатам обсуждения комитет рекомендует Верховной раде принять проект закона во втором чтении и в целом с технико-юридическим обработкой", - говорится в сообщении.

Стоит подчеркнуть, в СА с Евросоюзом есть отдельная глава, посвященная государственным закупкам. Одним из принципов является недискриминационность. Так, описание работ, товаров и услуг не должно содержать конкретного места происхождения (кроме случаев, когда это обосновывается предметом контракта) и условий основания участников тендеров в той же стране, что и заказчик.

Напомним, ранее посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас надеялся, что закон о локализации не поставят на паузу, а совсем забудут.

Он подчеркнул, что текст законопроекта идет против Соглашения об ассоциации, против общего соглашения о преференциях ВТО и других международных обязательств Украины.

Как писало РБК-Украина, в конце июля Рада приняла за основу законпроект №3739 о локализации для поддержки отечественного машиностроения.

Еще до рассмотрения закона в первом чтении Представительство ЕС в Украине заявило о значительной обеспокоенности этим проектом.

В ЕС предупреждали, что это не только подрывает основополагающие принципы равного отношения и недискриминации, но и, учитывая степень локализации, который требуется в законопроекте (до 60%), де-факто лишает зарубежную продукцию возможности участия в закупках в этих областях.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль признал, что принятый законопроект о локализации противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС. Он отмечал, что закон необходимо доработать, чтобы соответствовать обязательствам перед ЕС.

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